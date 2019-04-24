Ответственный фрилансер с опытом
Здравствуйте!
Я филолог, преподаватель русского и английского языков, высшее образование. Сейчас сижу в декрете, так что у меня полно свободного времени, решила подработать здесь.
Опыт работы:
журналист в газете;
редактор сайта;
преподаватель английского и русского.
Знания и навыки:
русский, английский - профессионально;
рерайтинг и копирайтинг;
грамотный сбор и структурирование информации из интернета;
написание отзывов и рецензий;
уверенный пользователь ПК.
Личные качества:
исполнительность,
ответственность,
умение воспринимать критику.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Сайт об отдыхе в Абхазии151 просмотр
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга