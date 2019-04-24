Ответственный фрилансер с опытом

Здравствуйте!

Я филолог, преподаватель русского и английского языков, высшее образование. Сейчас сижу в декрете, так что у меня полно свободного времени, решила подработать здесь.

Опыт работы:

журналист в газете;

редактор сайта;

преподаватель английского и русского.

Знания и навыки:

русский, английский - профессионально;

рерайтинг и копирайтинг;

грамотный сбор и структурирование информации из интернета;

написание отзывов и рецензий;

уверенный пользователь ПК.

Личные качества:

исполнительность,

ответственность,

умение воспринимать критику.