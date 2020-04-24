sushkinskaya

Приветствую вас! Выполню переводы с английского языка, с немецкого на русский, перепечатаю текст, придумаю интересное название чего-либо, описание

Владею Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, Word, Powerpoint.

Делаю плакаты, обрабатываю фотографии, рисую, срисовываю.

Знаю английский и немецкие языки. Выполню задания, связанные с переводом на русский язык.

Отличное знание русского языка и врожденная грамотность.

Напишу тексты, описание интересные, презентации, придумаю названия чего-либо.

Жду ваших предложений