sushkinskaya

Приветствую вас! Выполню переводы с английского языка, с немецкого на русский, перепечатаю текст, придумаю интересное название чего-либо, описание
Владею Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, Word, Powerpoint.
Делаю плакаты, обрабатываю фотографии, рисую, срисовываю.
Знаю английский и немецкие языки. Выполню задания, связанные с переводом на русский язык.
Отличное знание русского языка и врожденная грамотность.
Напишу тексты, описание интересные, презентации, придумаю названия чего-либо.
Жду ваших предложений
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