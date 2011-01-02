Высшее образование (Международный Независимый Университет Республики Молдова, экономический факультет. Специальность: менеджмент).
Опыт работы веб-дизайнером, баннермейкером.
На протяжении 10 лет занимаюсь информационным наполнением сайтов (content management).
Вот некоторые ресурсы, с контентом которых я работала:
http://www.vinmoldova.md (основная работа - постоянная поддержка, коррекция, работа с файлами и изображениями, простой HTML-кодинг, создание баннеров)
http://www.brazilianblowout.ru
Технические навыки:
MS Office (Word, Excel), Adobe Photoshop, Adobe ImageReady, Macromedia Dreamweaver, HTML, WordPress (и др. CMS), работа с почтой и FTP. Постоянно работаю и свободно ориентируюсь в Интернете.
Грамотный, добросовестный, дисциплинированный, легко обучаемый, коммуникабельный, обладающий художественным вкусом человек. Буду работать с Вашей компанией с огромным желанием и ответственностью – работа удаленная.
ICQ: 113991970
Skype: suslanka