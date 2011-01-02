Контент-менеджер/корректор

Высшее образование (Международный Независимый Университет Республики Молдова, экономический факультет. Специальность: менеджмент).

Опыт работы веб-дизайнером, баннермейкером.

На протяжении 10 лет занимаюсь информационным наполнением сайтов (content management).

Вот некоторые ресурсы, с контентом которых я работала:

http://www.vinmoldova.md (основная работа - постоянная поддержка, коррекция, работа с файлами и изображениями, простой HTML-кодинг, создание баннеров)

http://www.brazilianblowout.ru

http://press.try.md

http://www.opel.md

http://www.try.md

http://www.555.md

Технические навыки:

MS Office (Word, Excel), Adobe Photoshop, Adobe ImageReady, Macromedia Dreamweaver, HTML, WordPress (и др. CMS), работа с почтой и FTP. Постоянно работаю и свободно ориентируюсь в Интернете.

Грамотный, добросовестный, дисциплинированный, легко обучаемый, коммуникабельный, обладающий художественным вкусом человек. Буду работать с Вашей компанией с огромным желанием и ответственностью – работа удаленная.

ICQ: 113991970

Skype: suslanka