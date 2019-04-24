suvorix

Никита suvorix

 
24 годаРоссия/Заволжье
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка Web-сайтов

С 2015 года занимаюсь разработкой сайтов любой сложности.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, jQuery.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3/4.
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • SEO-верстка.
  • Адаптация / внедрение плагинов.
  • Использование спрайтов.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Реализация pixel perfect.
  • Комментарии
Знание языков программирования: PHP, Python, C#.

Опыт работы с фреймворками: Yii2 (php), Laravel (php), VueJS (NuxtJS).

Мои контакты:

E-mail - [email protected]

Telegram: @suvorix

PHPPythonLaravelAndroidHTMLiOSBootstrapjQueryYiiGit