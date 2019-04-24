Разработка Web-сайтов
С 2015 года занимаюсь разработкой сайтов любой сложности.
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3/4.
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- SEO-верстка.
- Адаптация / внедрение плагинов.
- Использование спрайтов.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Реализация pixel perfect.
- Комментарии
Опыт работы с фреймворками: Yii2 (php), Laravel (php), VueJS (NuxtJS).
Мои контакты:
E-mail - [email protected]
Telegram: @suvorix
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