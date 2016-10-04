suvoroff27

Олег suvoroff27

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Верстка сайтов с выполнением сроков

Знания и навыки:

 

·       Хорошее знание HTML, CSS, HTML5, CSS3

·       Адаптивная верстка (респонсив);

·       Кроссбраузерная верстка (IE9 и выше, Chrome, FireFox, Opera, Safari);

·       Базовое знание Photoshop (нарезка мекета);

·       Знание JavaScript, jQuery ;

·       Верстка PSD макетов в соответствии с требованиями;

·       Знание препроцессоров CSS (LESS);

·       Опыт работы с Bootstrap;

·       Английский язык: на уровне понимания требований и документации;

·       Знание методологии БЭМ;

·       Опыт работы с использованием Git;

·       Умение работать со средствами сборки проектов(Grunt).

Skype: suvoroff27

e-mail: [email protected]