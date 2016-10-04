Верстка сайтов с выполнением сроков
Знания и навыки:
· Хорошее знание HTML, CSS, HTML5, CSS3
· Адаптивная верстка (респонсив);
· Кроссбраузерная верстка (IE9 и выше, Chrome, FireFox, Opera, Safari);
· Базовое знание Photoshop (нарезка мекета);
· Знание JavaScript, jQuery ;
· Верстка PSD макетов в соответствии с требованиями;
· Знание препроцессоров CSS (LESS);
· Опыт работы с Bootstrap;
· Английский язык: на уровне понимания требований и документации;
· Знание методологии БЭМ;
· Опыт работы с использованием Git;
· Умение работать со средствами сборки проектов(Grunt).
Skype: suvoroff27
e-mail: [email protected]