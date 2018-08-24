Специалист по созданию грамотного уникального контента

Вы в поисках качественного, информативного, уникального контента для Вашего сайта? Вам нужно продать свой товар или услугу? Или, быть может, Вы влюбились в текст конкурента и хотите такой же, только лучше? Вы сами пишете хорошо, но опасаетесь, что не 100% грамотно? Вам нужна украиноязычная версия Вашего сайта, но у Вас нет времени заниматься переводом уже имеющегося там контента?

Сюзанна Элпи Вам в помощь!

Качественно выполняю следующие виды работ:

- Рерайтинг и SEO-рерайтинг с предоставлением исходников (можно и без, но будет дороже);

- Копирайтинг и SEO-копирайтинг (landing page, тексты на главную страницу, описания категорий товаров и услуг, развлекательный контент, "вопрос - ответ", статьи для блогов);

- Перевод "Русский - украинский - русский" (возможны варианты перевода несложных текстов с английского и итальянского на русский и/или украинский);

- Написание продающих текстов (поручив мне такую работу, Вы легко продадите еврею сало, зайцу пятую ногу или козе баян);

- Вычитка, корректура, редактирование готового текста.

Стоимость работ зависит от сроков и объемов, а также от специфики тематики.

В выборе тем не привередлива, быстро осваиваюсь в незнакомых для меня тематиках. Тем не менее!

Предпочтительные темы для работы:

- Свадьба и все о свадьбе (организация, выбор свадебного платья, традиции и приметы, выбор платьев для подружек невесты, как правильно рассчитать бюджет и т.д. и т.п.) - в этой сфере я ас, и это не преувеличение!

- Музыкальные инструменты, музыка и околомузыкальное пространство;

- Мотоциклы и все, что с ними связано (байкер, умеющий писать тексты - это сила! Проверите?);

- Светодиодное оборудование;

- Беременность и роды;

- Эзотерика, магия, мистика (отдельным пунктом могу выделить астрологию и рунологию);

- Домашние животные;

- Алко-, наркозависимость и борьба с ними;

- ...и многое другое, связанное с продажей товаров и предоставлением услуг, а также контент развлекательного характера для блогов и иже с ними.

НЕ РАБОТАЮ с такими темами:

- Узконаправленные тексты для специалистов;

- Экономика и финансы,

- Политика;

- Юриспруденция.

НЕ СОТРУДНИЧАЮ с политическими организациями, религиозными конфессиями, сайтами знакомств, сайтами "для взрослых" (кроме секс-шопов), НЕ ЗАНИМАЮСЬ написанием рефератов, дипломов, научных работ.

От заказчика ожидаю трех вещей:

1. Четко поставленного ТЗ, ибо без четкого ТЗ результат ХЗ.

2. Готовности к диалогу. Лучше десять раз переспросить, чем потом десять раз переделывать работу.

3. Понимания того, что среди составляющих "быстро", "качественно" и "недорого" одна - третья лишняя.