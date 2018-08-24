suzelpy

Сюзанна Элпи suzelpy

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Специалист по созданию грамотного уникального контента

Вы в поисках качественного, информативного, уникального контента для Вашего сайта? Вам нужно продать свой товар или услугу? Или, быть может, Вы влюбились в текст конкурента и хотите такой же, только лучше? Вы сами пишете хорошо, но опасаетесь, что не 100% грамотно? Вам нужна украиноязычная версия Вашего сайта, но у Вас нет времени заниматься переводом уже имеющегося там контента?

Сюзанна Элпи Вам в помощь!

Качественно выполняю следующие виды работ:

 - Рерайтинг и SEO-рерайтинг с предоставлением исходников (можно и без, но будет дороже);

 - Копирайтинг и SEO-копирайтинг (landing page, тексты на главную страницу, описания категорий товаров и услуг, развлекательный контент, "вопрос - ответ", статьи для блогов);

 - Перевод "Русский - украинский - русский" (возможны варианты перевода несложных текстов с английского и итальянского на русский и/или украинский);

 - Написание продающих текстов (поручив мне такую работу, Вы легко продадите еврею сало, зайцу пятую ногу или козе баян);

 - Вычитка, корректура, редактирование готового текста.

Стоимость работ зависит от сроков и объемов, а также от специфики тематики.

В выборе тем не привередлива, быстро осваиваюсь в незнакомых для меня тематиках. Тем не менее!

Предпочтительные темы для работы:

 - Свадьба и все о свадьбе (организация, выбор свадебного платья, традиции и приметы, выбор платьев для подружек невесты, как правильно рассчитать бюджет и т.д. и т.п.) - в этой сфере я ас, и это не преувеличение!

 - Музыкальные инструменты, музыка и околомузыкальное пространство;

 - Мотоциклы и все, что с ними связано (байкер, умеющий писать тексты - это сила! Проверите?);

 - Светодиодное оборудование;

 - Беременность и роды;

 - Эзотерика, магия, мистика (отдельным пунктом могу выделить астрологию и рунологию);

 - Домашние животные;

 - Алко-, наркозависимость и борьба с ними;

  - ...и многое другое, связанное с продажей товаров и предоставлением услуг, а также контент развлекательного характера для блогов и иже с ними.

НЕ РАБОТАЮ с такими темами:

 - Узконаправленные тексты для специалистов;

 - Экономика и финансы,

 - Политика;

 - Юриспруденция.

НЕ СОТРУДНИЧАЮ с политическими организациями, религиозными конфессиями, сайтами знакомств, сайтами "для взрослых" (кроме секс-шопов), НЕ ЗАНИМАЮСЬ написанием рефератов, дипломов, научных работ. 

От заказчика ожидаю трех вещей:

1. Четко поставленного ТЗ, ибо без четкого ТЗ результат ХЗ.

2. Готовности к диалогу. Лучше десять раз переспросить, чем потом десять раз переделывать работу.

3. Понимания того, что среди составляющих "быстро", "качественно" и "недорого" одна - третья лишняя.

Продающие тексты
нет отзывов
$2/час
от 1 дня
#139
Рерайтинг
нет отзывов
$2/час
от 1 дня
#274
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
#290
Переводы
нет отзывов
$1/час
от 1 дня
#370
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от 1 дня
#3040