услуги ретуширования и создания коллажей

УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ОБЪЕКТОВ

Сколько раз всем нам приходилось сталкиваться с тем, что всё прекрасно на фото — и лица лучатся радостью и свет падает удачно. Шедевр, а не снимок… Но! Какая-нибудь деталь, мелочь, портит всё впечатление от фотографии. Так и хочется взять в руки ножницы и вырезать её, удалить лишнее!

ЗАМЕНА ФОНА

Иногда, мы с тоской смотрим на дорогое нам фото. Всё на нём прекрасно, но фон… Облетевшие деревья и чахлые кусты сразу наводят грусть при взгляде на фотографию. А ведь это ещё не самый унылый вариант, бывают ещё хуже.

Хотите Чуда? Чтобы блёклая осень стала солнечной Ривьерой — с пальмами, морем и… Или оказаться на мостике корабля, на другой планете, на дне залива вокруг плавающих рыбок… Легко!

ОБРАБОТКА КОЖИ

Нет ничего идеального в этом мире? На хорошем снимке — портрете проступают морщинки, поры кожи, родинки, мешки или тени под глазами? Настолько, что хочется разорвать эту фотографию? Не спешите это делать, всё можно отретушировать.