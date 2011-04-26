suzy

Анна suzy

 
32 годаУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Фанатик своего дела

Основные специализации

Дизайн

Дизайнер визуализатор, Дизайнер интерьера

Графический дизайн, Веб дизайн

Образование

ДонНТУ (бывш. ДонГТУ, ДПИ)

Вычислительной техники и информатики, Электронных вычислительных машин, Вечерняя

КА "ШАг", Дизайн

Языки

Русский

Украинский

Английский

Опыт работы

Фриланс

3d моделинг + визуализация, 2d дизайн: дизайн сайтов, печатной продукции + газетная/журнальная верстка, рекламы, Flash (ActionScript), JavaScript, HTML, CSS

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Idesign, Corel Draw, Autodesk AutoCAD, Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max

Цели и ожидания

Зарплата: от 3000 гривен (400$)

Тип работы: Постоянная, Временная, Удалённая работа

График работы: Полный рабочий день, Неполный рабочий день, Свободный график

JavascriptДизайн сайтаHTMLCSSFlashAutoCADIllustrator3ds MaxActionScriptPhotoshop