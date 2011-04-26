Основные специализации
Дизайн
Дизайнер визуализатор, Дизайнер интерьера
Графический дизайн, Веб дизайн
Образование
ДонНТУ (бывш. ДонГТУ, ДПИ)
Вычислительной техники и информатики, Электронных вычислительных машин, Вечерняя
КА "ШАг", Дизайн
Языки
Русский
Украинский
Английский
Опыт работы
Фриланс
3d моделинг + визуализация, 2d дизайн: дизайн сайтов, печатной продукции + газетная/журнальная верстка, рекламы, Flash (ActionScript), JavaScript, HTML, CSS
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Idesign, Corel Draw, Autodesk AutoCAD, Autodesk Maya, Autodesk 3ds Max
Цели и ожидания
Зарплата: от 3000 гривен (400$)
Тип работы: Постоянная, Временная, Удалённая работа
График работы: Полный рабочий день, Неполный рабочий день, Свободный график