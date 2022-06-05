suzydesign

Дизайн в Figma | Сайты на Tilda

Приветствую.

Я создаю сайты на Tilda.

Помогу вам создать удобный, информативный и приятный глазу сайт.

Что я делаю:

• Работаю в Figma (при необходимости дополнительно использую редакторы Adobe)

• Создаю сайты в Tilda

• Использую как Zero Block, так и шаблоны

• Адаптирую сайт на разные устройства

• Делаю анимации

• Разрабатываю визуальную часть сайта (UI)

• Проектирую интерфейсы с нуля (UX)

• Делаю редизайн сайтов

Этапы моей работы:

1. Заполнение брифа (нужно ответить на вопросы; так я пойму, какие задачи перед нами стоят)

2. Провожу анализ конкурентов и составляю мудборд, чтобы определиться с нужным нам стилем сайта

(цвета, типографика, атмосфера)

3. Создаю прототип будущей структуры сайта (возможны правки)

4. Создаю дизайн и начинаю сборку сайта

(сначала согласую с вами главную страницу, далее следующие страницы по мере готовности).

Вношу необходимые правки.

5. Передаю сайт на ваш аккаунт Tilda.

Вместе с готовым сайтом вы получаете видео-инструкцию по его редактированию.