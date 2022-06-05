suzydesign

Приветствую.
Я создаю сайты на Tilda.
Помогу вам создать удобный, информативный и приятный глазу сайт.
Что я делаю:
• Работаю в Figma (при необходимости дополнительно использую редакторы Adobe)
• Создаю сайты в Tilda
• Использую как Zero Block, так и шаблоны
• Адаптирую сайт на разные устройства
• Делаю анимации
• Разрабатываю визуальную часть сайта (UI)
• Проектирую интерфейсы с нуля (UX)
• Делаю редизайн сайтов
Этапы моей работы:
1. Заполнение брифа (нужно ответить на вопросы; так я пойму, какие задачи перед нами стоят)
2. Провожу анализ конкурентов и составляю мудборд, чтобы определиться с нужным нам стилем сайта
(цвета, типографика, атмосфера)
3. Создаю прототип будущей структуры сайта (возможны правки)
4. Создаю дизайн и начинаю сборку сайта
(сначала согласую с вами главную страницу, далее следующие страницы по мере готовности).
Вношу необходимые правки.
5. Передаю сайт на ваш аккаунт Tilda.
Вместе с готовым сайтом вы получаете видео-инструкцию по его редактированию.