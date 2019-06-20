sv-na

Светлана sv-na

 
50 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Все работы довожу до защиты

Работаю в сфере студенческих работ более 10 лет. В образовании более 20 лет. Кандидат экономических наук.  Выполняю работы качественно, сопровождаю до защиты. НЕ ВЫПОЛНЯЮ  онлайн, лабораторные. Специализируюсь на курсовых , дипломных работах для бакалавров , диссертаций для магистров ,иногда - рефераты.  Курсовые от 50 страниц и более оцениваю, как дипломные. Все работы проверяю на Антиплагиат.ру.  Доработки бесплатно, в рамках первоначальных требований. Стараюсь всегда отвечать оперативно. Буду рада заказам и продуктивному сотрудничеству.