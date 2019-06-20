Все работы довожу до защиты

Работаю в сфере студенческих работ более 10 лет. В образовании более 20 лет. Кандидат экономических наук. Выполняю работы качественно, сопровождаю до защиты. НЕ ВЫПОЛНЯЮ онлайн, лабораторные. Специализируюсь на курсовых , дипломных работах для бакалавров , диссертаций для магистров ,иногда - рефераты. Курсовые от 50 страниц и более оцениваю, как дипломные. Все работы проверяю на Антиплагиат.ру. Доработки бесплатно, в рамках первоначальных требований. Стараюсь всегда отвечать оперативно. Буду рада заказам и продуктивному сотрудничеству.