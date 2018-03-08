Выслушаю любые предложения.

Уверенный пользователь персонального компьютера.Коммуникабельная, доброжелательная, усидчивая умею находить общий язык с людьми.Есть опыт работы в Интернете более 4х лет.Есть возможность организовать своё рабочее место в домашних условиях. Наличие компьютера, скоростного интернета, микрофона и наушников, могу обеспечить отсутствие посторонних шумов в рабочий период. Грамотная устная речь, хорошая дикция. Выслушаю любые предложения. Как на полный рабочий день, так и на частичную занятость. В работе ответственная, пунктуальная всегда готова к новым задачам. Сетевой маркетинг не предлагать.