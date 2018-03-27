sv_belozerov

Услуги экстра-класса по созданию и сопровождению веб-сайтов различной сложности.

Услуги экстра-класса по созданию и сопровождению веб-сайтов различной сложности.

Технологии: Ruby on Rails, AJAX, JavaScript, HTML5, CSS3, Bootstrap, MySQL, PostgreSQL

Какие преимущества получает заказчик:

**** Лояльная ценовая политика (можно найти компромисс в том случае, если бюджет небольшой)

**** Готовое интернет-представительство клиент получает в сроки, оговоренные при утверждении технического задания.

**** При реализации проекта используются современные технологии программирования, которые гарантируют его отказоустойчивость, удобное юзабилити и соответствие нормам безопасности.

**** По желанию заказчика, после сдачи проекта, могут осуществляться необходимое включение дополнительного функционала, неучтенного ранее.

**** Оперативная обратная связь: клиент может задать интересующий его вопрос по проекту или поинтересоваться о ходе работ и максимально быстро получить ответ [8.00 - 23.00]

[Контакты]:

E-Mail: [email protected]

Skype: 6bfcea47190f67a8

ВКонтакте: vk.com/id480105687