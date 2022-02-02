svanuka123

- Сертифицированный дизайнер (IT Академия ШАГ). - Опыт работы в сфере дизайна больше двух лет.

О себе. Здраствуйте, меня зовут Алексей. - Сертифицированный дизайнер (IT Академия ШАГ).

- Опыт работы в сфере дизайна больше двух лет.

Я и моя команда предлагаем услуги:

- Создание рекламных банеров, креативов, логотипов, стикеров в телеграм, векторных рисунков.

- Дизайн лендингов, сайтов-визиток и продающих страниц. - Настройка таргетированной рекламы в фейсбук и инстаграм.

- SMM (ведение страниц и создание контента).