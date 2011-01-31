Агентство «SVAROG» предлагает коллекторские услуги по взысканию и возврату проблемных долгов от поручителей (супругов и др.) в Москве. Услуги предоставляются как для физических лиц, так и для юридических. Кроме того наша компания предоставляет услуги медиации (в центре медиации), а также услуги адвоката (прайс лист можно скачать прямо на сайте компании) и услуги антиколлектора.

Компания работает только в рамках существующего законодательства, тем самым предлагает профессиональную правовую помощь. Ждем вас в нашей компании!