svarovskidarina

Ретушер-фрилансер, фотограф

Обо мне

Проведение профессиональной фотосъемки торжеств, свадеб,пиар-акций

Проведение имиджевых фотосъемок для организация и частныхлиц

Сотрудничество с магазинами одежды, аксессуаров и кафе, и дри.п

Проведение съемок каталогов, предметных съемок, меню длякафе

Проведение профессиональной Fashion&beauty фотосъемки,Lookbook, модельных тестов, и последующей обработки.

Съемка интерьеров и панорам

Работа с художественным изображением в программе AdobePhotoshop. Создание Артов и Коллажей

Обработка фотографий разной сложности по заказу.

Работа с рекламным контентом

Разработка и реализация индивидуальных идей.

Имею портфолио своих работ. Которое так же можно посмотретьв моих соц. сетях и оно может быть предоставлено для реальных заказчиков.