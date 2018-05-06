svarovskidarina

Ретушер-фрилансер, фотограф
Обо мне
Проведение профессиональной фотосъемки торжеств, свадеб,пиар-акций
Проведение имиджевых фотосъемок для организация и частныхлиц
Сотрудничество с магазинами одежды, аксессуаров и кафе, и дри.п
Проведение съемок каталогов, предметных съемок, меню длякафе
Проведение профессиональной Fashion&beauty фотосъемки,Lookbook, модельных тестов, и последующей обработки.
Съемка интерьеров и панорам
Работа с художественным изображением в программе AdobePhotoshop. Создание Артов и Коллажей
Обработка фотографий разной сложности по заказу.
Работа с рекламным контентом
Разработка и реализация индивидуальных идей.
Имею портфолио своих работ. Которое так же можно посмотретьв моих соц. сетях и оно может быть предоставлено для реальных заказчиков.
Действие аккаунта приостановлено!