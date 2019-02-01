Web-Разработчик — Сайт под ключ, дизайн под ключ
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- САЙТ ПОД КЛЮЧ полный цикл работы, начиная от разработки дизайна прототипа до размещения на хостинге
- ДИЗАЙН ПОД КЛЮЧ разработка прототипа, разработка дизайна, приятная его презентация для заказчика
- БРЕНДИНГ полного цикла, разработка логотипа, фирменного стиля
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