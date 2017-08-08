Добрый день! у меня к Вам несколько вопросов: 1.Хочу на сайте skif.biz.ua сделать небольшой апгрейд: меню "О нас" переименовать в "РАСТАМОЖКА АВТО" и поставить ее второй после "главная", туда вставить расчет авто с сайта: https://www.mdoffice.com.ua/ru/aMDOAvto.html (аналогично уже сделано ...