svau

Андрей Веденеев svau

 
50 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Удаление кода с сайта

    Есть проблемка с сайтом. http://vedeneev.at.ua . Я создал для него компанию в ADWORDS . но они заблокировали ее т.к. сайт содержит ВРЕДОНОСЕОЕ ПО. вот что написали "Последняя проверка сайта: http://vedeneev.at.ua/  показала, что на Вашем сайте присутствуют ...

    Google Ads
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужны 2 статьи по на тему растаможка

    Требуется уникальная,интересная новость с использованием ключевого слова, которая будет доносить полезную инф-ю с обязательным использованием h1, h2 Ключевое слово должно быть указано в названии статьи Без воды и переспама. Объем в р-не 2000символов1 Статья на тему ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработка сайта

    Добрый день! у меня к Вам несколько вопросов: 1.Хочу на сайте skif.biz.ua сделать небольшой апгрейд: меню "О нас" переименовать в "РАСТАМОЖКА АВТО" и поставить ее второй после "главная", туда вставить расчет авто с сайта: https://www.mdoffice.com.ua/ru/aMDOAvto.html (аналогично уже сделано ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
javacode
Максим 
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
40 отзывов
$5
10 баллов
6 лет назад
Удаление кода с сайта
приятно было с вами работать, надеюсь на плодотворное продолжение сотрудничества.
Огромное спасибо Максиму. быстро и очень качественно поработал с сайтом. Спасибо за внимание и предложения по сайту!
Ответный отзыв
Zvezdnij-Format
Елена 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
20 часов назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Нужны 2 статьи по на тему растаможка
С Андреем приятно иметь дело: ТЗ разложил по полочкам, оплата моментально. Спасибо!
Спасибо все сделано очень грамотно, несмотря на то что мой заказ очень узкая область!
Ответный отзыв