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- Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть проблемка с сайтом. http://vedeneev.at.ua . Я создал для него компанию в ADWORDS . но они заблокировали ее т.к. сайт содержит ВРЕДОНОСЕОЕ ПО. вот что написали "Последняя проверка сайта: http://vedeneev.at.ua/ показала, что на Вашем сайте присутствуют ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется уникальная,интересная новость с использованием ключевого слова, которая будет доносить полезную инф-ю с обязательным использованием h1, h2 Ключевое слово должно быть указано в названии статьи Без воды и переспама. Объем в р-не 2000символов1 Статья на тему ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! у меня к Вам несколько вопросов: 1.Хочу на сайте skif.biz.ua сделать небольшой апгрейд: меню "О нас" переименовать в "РАСТАМОЖКА АВТО" и поставить ее второй после "главная", туда вставить расчет авто с сайта: https://www.mdoffice.com.ua/ru/aMDOAvto.html (аналогично уже сделано ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад