Профессиональный программист

Языки программирования:

C++, C# (C Sharp), VB.Net (Visual Basic DotNet), Visual Basic, Java Script, VB Script, HTML, XML, SQL, UML, Objective C

Web технологии:

ASP.Net (ASP DotNet), ASP (Active Server Pages), PHP, DHTML, Web Services

Компонентные технологии:

Custom Controls, COM, ActiveX, DotNet Component Services, DotNet Remoting, Telerik Asp.Net Controls

Работа с базами данных:

ADO.Net (ADO DotNet), ADO, ODBC

Базы данных:

MS SQL Server, MS Access, Oracle, DB2

API & Библиотеки:

NET Framework, WPF, MFC, STL, ATL, GDI+, Windows API, Win32, Windows DDK, GTK+, Cocoa и т.д.

Платформы:

Windows, Linux, Mac OS X, IBM OS/390 и т.д.

WEB Сервера:

MS IIS (Internet Information Server), Apache

Области экпертизы:

Настольные приложения, приложения Web, графический интерфейс, разработка баз данных, компоненты, WDM драйверы

Предпочтения:

C++ или Net программирование

Microsoft certified professional developer

MCPD: Enterprise Applications Developer 3.5