3D Визувлизация , графический дизайн
Здравствуйте!
Предлагаю свою помощь в реализации Ваших творческих идей.
Мне интересны задачи:
-3D визуализация интерьера (Вашей комнаты, квартиры, офиса, различные уровни детализации, от схематичного до полной реалистичности)
-3D моделинг (любой уровень сложности)-наполнение сцены моделями (+ постановка света и установка камер)
Работаю в графических программах:
- 3D Max (взуализация интерьера,3D моделинг)
- CorelDraw (векторная графика)
- Photoshop (растровая графика)
Ссылка на портфолио: https://svd18.3ddd.ru
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- 3D визуализация16 просмотров