svd18

Светлана svd18

 
58 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
3D Визувлизация , графический дизайн

Здравствуйте!

Предлагаю свою помощь в реализации Ваших творческих идей.

Мне интересны задачи:

-3D визуализация интерьера (Вашей комнаты, квартиры, офиса, различные уровни детализации, от схематичного до полной реалистичности)

-3D моделинг (любой уровень сложности)-наполнение сцены моделями (+ постановка света и установка камер)

Работаю в графических программах:

- 3D Max (взуализация интерьера,3D моделинг)

- CorelDraw (векторная графика)

- Photoshop (растровая графика)

Ссылка на портфолио: https://svd18.3ddd.ru

Портфолио