Дизайн полиграфии. Заходите, буду рада помочь! 🤝
Привет! Меня зовут Светлана и я занимаюсь дизайном полиграфии. Работаю с Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illuctrator.
Разработаю современный дизайн:
Визиток, буклетов, флаеров, листовок, календарей, плакатов и даже упаковки. А также другой полиграфической продукции.
То, что вам понравится:
- Бесплатные правки в любом количестве.
- Возвращаю предоплату.
- Работаю по выходным.
Этапы работы (дизайн полиграфии):
- Я изучаю ваше предложение.
- Вы заполняете бриф.
- Я разрабатываю макеты
- Вы вносите предоплату после утвержденных макетов.
- Я работаю над дизайном.
- Я вношу бесплатные правки.
- Я присылаю вам готовый дизайн.
- Вы вносите полную оплату.
Связаться со мной:VK: https://vk.com/im?sel=444923054
Instagram: @sve_tochka.12.01
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Портфолио
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- Упаковка шоколадных конфет29 просмотров
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