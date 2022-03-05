sve_tochka85

Светлана Кастрицкая sve_tochka85

 
40 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Дизайн полиграфии. Заходите, буду рада помочь! 🤝

Привет! Меня зовут Светлана и я занимаюсь дизайном полиграфии. Работаю с Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illuctrator.

Разработаю современный дизайн:

Визиток, буклетов, флаеров, листовок, календарей, плакатов и даже упаковки. А также другой полиграфической продукции.

То, что вам понравится:

  • Бесплатные правки в любом количестве.
  • Возвращаю предоплату.
  • Работаю по выходным.

Этапы работы (дизайн полиграфии):

  • Я изучаю ваше предложение.
  • Вы заполняете бриф.
  • Я разрабатываю макеты
  • Вы вносите предоплату после утвержденных макетов.
  • Я работаю над дизайном.
  • Я вношу бесплатные правки.
  • Я присылаю вам готовый дизайн.
  • Вы вносите полную оплату.

Связаться со мной:

VK: https://vk.com/im?sel=444923054

Instagram: @sve_tochka.12.01

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