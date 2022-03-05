Дизайн полиграфии. Заходите, буду рада помочь! 🤝

Привет! Меня зовут Светлана и я занимаюсь дизайном полиграфии. Работаю с Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illuctrator.

Разработаю современный дизайн:

Визиток, буклетов, флаеров, листовок, календарей, плакатов и даже упаковки. А также другой полиграфической продукции.

То, что вам понравится:

Бесплатные правки в любом количестве.

Возвращаю предоплату.

Работаю по выходным.

Этапы работы (дизайн полиграфии):

Я изучаю ваше предложение.

Вы заполняете бриф.

Я разрабатываю макеты

Вы вносите предоплату после утвержденных макетов.

Я работаю над дизайном.

Я вношу бесплатные правки.

Я присылаю вам готовый дизайн.

Вы вносите полную оплату.

Связаться со мной:

Instagram: @sve_tochka.12.01