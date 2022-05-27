Преподаватель компьютерных дисциплин в колледже.
Опытный пользователь офисных приложений (Microsoft Office, приложения Google), начальный уровень использования программ AutoCad, Illustrator, Corel Draw. Работа в браузерах.
Базовые знания английского языка.
Ответственная. Способна получать новый опыт и знания.
Викладач комп'ютерних дисциплін в коледжі.
Досвідчений користувач офісних додатків (Microsoft Office, додатки Google), початковий рівень користування програмами AutoCad, Illustrator, Corel Draw. Робота в браузерах.
Базові знання англійської мови.
Відповідальна. Здатна отримувати новий досвід та знання.