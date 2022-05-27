svecana1

Яна svecana1

 
40 летУкраина/Запорожье
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Преподаватель компьютерных дисциплин в колледже.

Опытный пользователь офисных приложений (Microsoft Office, приложения Google), начальный уровень использования программ AutoCad, Illustrator, Corel Draw. Работа в браузерах. 

Базовые знания английского языка.

Ответственная. Способна получать новый опыт и знания.

Викладач комп'ютерних дисциплін в коледжі.

Досвідчений користувач офісних додатків (Microsoft Office, додатки Google), початковий рівень користування програмами AutoCad, Illustrator, Corel Draw. Робота в браузерах.

Базові знання англійської мови.

Відповідальна. Здатна отримувати новий досвід та знання.

AutoCADIllustrator