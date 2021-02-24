Звукорежиссёр, Аудио и видео монтаж, Прокат концертного оборудования

В шоу-бизнесе с 1993 года. Начинал карьеру как DJ и параллельно работал звукорежиссёром. Постепенно полностью занялся звукорежиссурой и прокатом концертного оборудования. Осуществляю проектирование под инсталляцию и продажу звукового оборудования. Делаю фонограммы для выступления артистов в домашней студии. Являюсь звукорежиссёром артиста Юрия Аскарова. Многие фонограммы для его номеров сделаны мной, можете посмотреть в интернете. Выполняю монтирование видеороликов на заказ.