Мне нужно сделать верстку семейного блога , PSD файлы имеются. Я хочу что бы блог Александра Борисова isif-life.ru был образцом для моего семейного блога. Я сейчас скину ТЗ.
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Мне нужно сделать верстку семейного блога , PSD файлы имеются. Я хочу что бы блог Александра Борисова isif-life.ru был образцом для моего семейного блога. Я сейчас скину ТЗ.
Доброго времени суток Евгений. Мне нужно сделать верстку семейного блога на разную тематику, PSD файлы имеются. Я хочу что бы блог Александра Борисова isif-life.ru был образцом для моего семейного блога. Я ...
Здравствуйте друзья. Нужно сделать Верстку блога на WordPress. PSD файлы уже имеются. Подробное ТЗ я вышлю в личной переписки при выборе исполнителя.
Здравствуйте друзья. Нужно сделать дизайн Семейного блога о работа в интернете, о даче,рецепты вкусных блюд. Подробное ТЗ я вышлю в личной переписки при выборе исполнителя. Нужно ...