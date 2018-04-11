sven456

Геннадий sven456

 
68 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Семейный блог

    Мне нужно сделать верстку семейного блога , PSD файлы имеются. Я хочу что бы блог Александра Борисова  isif-life.ru  был образцом для моего семейного блога. Я сейчас скину ТЗ.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Семейный блог Тамары и Геннадия Петуховых

    Доброго времени суток Евгений. Мне нужно сделать верстку семейного блога на разную тематику, PSD файлы имеются. Я хочу что бы блог Александра Борисова  isif-life.ru        был образцом для моего семейного блога. Я ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстку блога на WordPress

    $160

    Здравствуйте друзья. Нужно сделать Верстку блога на WordPress. PSD файлы уже имеются. Подробное ТЗ я вышлю в личной переписки при выборе исполнителя.

    WordPress
    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно создать дизайн Семейного блога на разностороннюю тематику

    Здравствуйте друзья. Нужно сделать дизайн Семейного блога о работа в интернете, о даче,рецепты вкусных блюд. Подробное ТЗ я вышлю в личной переписки при выборе исполнителя. Нужно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

orchanin
Евгений 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Семейный блог
Спасибо, за интересный заказ. С Геннадием приятно работать. Оплата вовремя. Рекомендую.
Спасибо за работу! Вышел отличный сайт. Евгений блестяще справился с заданием, добавляли даже то о чем не обсуждали в ТЗ, без проблем все сделано а самое главное качественно. Рекомендую Евгения как хорошего в первую очередь человека и верстальщика который вносит правки о которых даже не договаривались, делает действительно до утверждения, за это благодарю такого ответственного Исполнителя которому можно доверять и работать.
Ответный отзыв
Sharowsky
35 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$170
10 баллов
7 лет назад
Нужно создать дизайн Семейного блога на разностороннюю тематику
Рад был поработать с Геннадием. Интересная задача, грамотно составленное ТЗ. Заказчик знал, что ему нужно, и четко ставил задачи. Общение, оплата, и все сопутствующие заказу моменты - на высшем уровне. Желаю Геннадию успехов в блогинге, уверен, что в дальнейшем мы еще будем сотрудничать
Рекомендую Сергея. Делает максимально быстро, качественно, красиво и с душой. Спасибо за сотрудничество!
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