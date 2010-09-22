Образование: СибАДИ 2001-2006гг. Факультет6 Автомобильный транспорт (специальность: организация дорожного движения).

Работа: август 2006- сент.2006 Газета Из рук в руки, оператор ПК (прием бесплатных обяъвления).

сент. 2006 -по настоящее время (нахожусь в декретном отпуске) ЗАО " Омскаэродромдорстрой" инженер ПТО (закрытие выполнение по форме КС-2, КС-3, составления фин. планов, разработка производственной программы, ведение сводки, работа со сметами).

Навыки: опытный пользователь ПК, знание программ: Автокад, Грандсмета, интернет, Microsoft Office. Грамотный русский, телефонный этикет.