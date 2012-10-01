svet_v_okoshke

Деточка, все мы немножко лошади)

Я не Пушкин и не Некрасов, и до Шекли мне далеко.

Но работу сдаю в срок ровно, и работается мне легко.

Я пишу на любые темы от политики и до звезд.

Уважаю чужое мненье, предложением отвечу на спрос.

Пишу в прозе, исключительно!

Рифмоплёт из меня плохой.

К лошадям отношусь положительно -

Маяковского чту уважительно,

с незапамятных детских пор.

Деточка, все мы немножко лошади)))