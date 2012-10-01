svet_v_okoshke

Ольга Вавилова svet_v_okoshkesvet_v_okoshke
36 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Деточка, все мы немножко лошади)
Я не Пушкин и не Некрасов, и до Шекли мне далеко.
Но работу сдаю в срок ровно, и работается мне легко.
Я пишу на любые темы от политики и до звезд.
Уважаю чужое мненье, предложением отвечу на спрос.
Пишу в прозе, исключительно!
Рифмоплёт из меня плохой.
К лошадям отношусь положительно -
Маяковского чту уважительно,
с незапамятных детских пор.
Деточка, все мы немножко лошади)))
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