Окунаюсь в мир веб-дизайна)))

Добрый день. Меня зовут Светлана, мне 26 лет. По образованию технолог пищевой промышленности. Изучаювеб-дизайн (смотрю обучающие видео,читаю литературу, практикую работы). Не хватает практики, работы в команде,

мнения со стороны. Веб- дизайн мне очень нравится! Мечтаю стать хорошим

Веб-дизайнером, стремлюсь к своей мечте! Нарабатываю портфолио. Работаю с программами Coral , Fotoshop. Растровая и векторная графика.Создаю дизайн лендингов, элементы сайта, иконки , логотипы, дизайн визиток. Вот некоторые мои работы: