Окунаюсь в мир веб-дизайна)))
Добрый день. Меня зовут Светлана, мне 26 лет. По образованию технолог пищевой промышленности. Изучаювеб-дизайн (смотрю обучающие видео,читаю литературу, практикую работы). Не хватает практики, работы в команде,
мнения со стороны. Веб- дизайн мне очень нравится! Мечтаю стать хорошим
Веб-дизайнером, стремлюсь к своей мечте! Нарабатываю портфолио. Работаю с программами Coral , Fotoshop. Растровая и векторная графика.Создаю дизайн лендингов, элементы сайта, иконки , логотипы, дизайн визиток. Вот некоторые мои работы:
Портфолио
- Визитка интернет- магазина388 просмотров