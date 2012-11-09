sveta369zn

ищу работу наборщика текста

ФИО: Знакомова Светлана Сергеевна

Тел: 89646705019

Эл. почта: [email protected]

Сем. положение: не замужем, детей нет.

Образование: 2008-2012 гг, БОУ СПО ВО "Сокольский педагогический колледж". Получен диплом о среднем профессиональном образовании. Присвоена квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области иностранного языка по специальности дошкольное образование.

Дополнительная информация: опытный пользователь ПК, владею навыками работы в программах Microsoft Office, Open Office, есть компьютер с выходом в интернет.

Личные качества: исполнительность, работоспособность, трудолюбие, грамотность, усидчивость.