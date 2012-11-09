sveta369zn

ищу работу наборщика текста
ФИО: Знакомова Светлана Сергеевна
Тел: 89646705019
Эл. почта: [email protected]
Сем. положение: не замужем, детей нет.
Образование: 2008-2012 гг, БОУ СПО ВО "Сокольский педагогический колледж". Получен диплом о среднем профессиональном образовании. Присвоена квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области иностранного языка по специальности дошкольное образование.
Дополнительная информация: опытный пользователь ПК, владею навыками работы в программах Microsoft Office, Open Office, есть компьютер с выходом в интернет.
Личные качества: исполнительность, работоспособность, трудолюбие, грамотность, усидчивость.
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