sveta_107

Светлана sveta_107

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Образование     -             высшее

сентябрь 2009 г.- июль 2014 г.

Кубанский государственный университет, факультет Романо-германской филологии,

специальность "немецкая филология"

сентябрь 2011 г.- октябрь 2013 г.

Кубанский государственный университет, Европейская школа бизнеса,

специальность"EuropeanBusinessAdministrationAssistant"

Опыт работы

сентябрь2012 г. — июнь 2014 г.

частныйпреподаватель немецкого языка

сентябрь2011 г. — июнь 2013 г.

Кубанскийгосударственный университет, лаборант

-работа с документацией кафедры

-прием звонков

-работас базами данных университета

Профессиональныенавыки и знания

- Windows,MS Office, Outlook, Internet - опытный пользователь

-  опытработы с различными базами данных

-  стажировкив Германии (2011, 2012, 2013 г.)

Сертификаты

- European Business Certificate (выдан 14.10.2013)

Владение иностранными языкам

немецкий язык -продвинутый уровень

английский язык- intermediate

Персональнаяинформация

Ответственность,способность работать как часть команды, быстрая обучаемость ,

коммуникабельность.

Дополнительно

Наличие загранпаспорта, без вредных привычек, наличие водительских прав категории B.

Отзывы заказчиков

serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Реферат, история, татаро-монгольское войско
Светлана сделала отличную презентацию и текст к ней. Четко в срок. Спасибо, Светлана!
Отличный заказчик.
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