Образование - высшее
сентябрь 2009 г.- июль 2014 г.
Кубанский государственный университет, факультет Романо-германской филологии,
специальность "немецкая филология"
сентябрь 2011 г.- октябрь 2013 г.
Кубанский государственный университет, Европейская школа бизнеса,
специальность"EuropeanBusinessAdministrationAssistant"
Опыт работы
сентябрь2012 г. — июнь 2014 г.
частныйпреподаватель немецкого языка
сентябрь2011 г. — июнь 2013 г.
Кубанскийгосударственный университет, лаборант
-работа с документацией кафедры
-прием звонков
-работас базами данных университета
Профессиональныенавыки и знания
- Windows,MS Office, Outlook, Internet - опытный пользователь
- опытработы с различными базами данных
- стажировкив Германии (2011, 2012, 2013 г.)
Сертификаты
- European Business Certificate (выдан 14.10.2013)
Владение иностранными языкам
немецкий язык -продвинутый уровень
английский язык- intermediate
Персональнаяинформация
Ответственность,способность работать как часть команды, быстрая обучаемость ,
коммуникабельность.
Дополнительно
Наличие загранпаспорта, без вредных привычек, наличие водительских прав категории B.