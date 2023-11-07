sveta_2608

Предлагаю услуги администратора группы.
В мои обязанности входит:
- создание группы,качественное наполнение и оформление;
- создание тем для обсуждения;
- проведение опросов;
- проведение розыгрышей и конкурсов для привлечения клиентов;
- размещение фото (видео, аудио) и иных материалов;
- ежедневный постинг с оговариваемой периодичностью;
- составление плана публикаций по времени (по желанию заказчика);
- работа с возражениями (нейтрализация негативных отзывов);
- удаление спама;
-таргентинг
- поиск групп для взаимопиара;
Также занимаюсь продвижением других соц.сетей
Год работала менеджером модельного агентства. Рассмотрю любые предложения