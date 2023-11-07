sveta_2608

Светлана Кабанец sveta_2608

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
год назад

Предлагаю услуги администратора группы. 

В мои обязанности входит: 

- создание группы,качественное наполнение и оформление; 

- создание тем для обсуждения; 

- проведение опросов; 

- проведение розыгрышей и конкурсов для привлечения клиентов; 

- размещение фото (видео, аудио) и иных материалов; 

- ежедневный постинг с оговариваемой периодичностью; 

- составление плана публикаций по времени (по желанию заказчика); 

- работа с возражениями (нейтрализация негативных отзывов); 

- удаление спама; 

-таргентинг 

- поиск групп для взаимопиара; 

Также занимаюсь продвижением других соц.сетей

Год работала менеджером модельного агентства. Рассмотрю любые предложения