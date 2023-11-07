sveta_2608

Предлагаю услуги администратора группы.

В мои обязанности входит:

- создание группы,качественное наполнение и оформление;

- создание тем для обсуждения;

- проведение опросов;

- проведение розыгрышей и конкурсов для привлечения клиентов;

- размещение фото (видео, аудио) и иных материалов;

- ежедневный постинг с оговариваемой периодичностью;

- составление плана публикаций по времени (по желанию заказчика);

- работа с возражениями (нейтрализация негативных отзывов);

- удаление спама;

-таргентинг

- поиск групп для взаимопиара;

Также занимаюсь продвижением других соц.сетей

Год работала менеджером модельного агентства. Рассмотрю любые предложения