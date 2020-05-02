Выполню работу качественно и в срок
Качественно и в срок выполню для вас следующую работу:
1. Перевод устной речи с носителя в текстовый формат (расшифровка аудио- и видеозаписей):
- дословная транскрибация;
- транскрибация с правкой-обработкой (удаление слов-паразитов и повторов, литературная обработка);
- расстановка тайм-кодов;
- при необходимости дальнейший перевод с английского.
2. Набор текста с PDF-файла, картинки или фото.
3. Перевод с украинского, русского и английского.
4. Работаю репетитором английского онлайн. Уровень С1