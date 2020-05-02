Выполню работу качественно и в срок

Качественно и в срок выполню для вас следующую работу:

1. Перевод устной речи с носителя в текстовый формат (расшифровка аудио- и видеозаписей):

- дословная транскрибация;

- транскрибация с правкой-обработкой (удаление слов-паразитов и повторов, литературная обработка);

- расстановка тайм-кодов;

- при необходимости дальнейший перевод с английского.

2. Набор текста с PDF-файла, картинки или фото.

3. Перевод с украинского, русского и английского.

4. Работаю репетитором английского онлайн. Уровень С1