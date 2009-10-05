Светлана Лебединская sveta_lebed_85sveta_lebed_85
38 летУкраина/Керчь
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Качественный копирайт, осмысленный рерайт, написание сео-оптимизированных текстов. Стихи и проза без тематических ограничений. Уникальность и высокая читабельность материала гарантированы, как и выполнение работы в условленный срок. Буду рада сотрудничеству.
Портфолио
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