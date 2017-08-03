sveta_mashbash

Привет) Я профессиональный строитель, консультант в строительной сфере и копирайтер-любитель)

Говорю и пишу на тему строительства, всего, что ему предшествует, и всего, что происходит в последствии. В узком смысле это: подготовка строительства (дадада, вся эта бумажная волокита), сам процесс от котлована до дверных ручек и, конечно, ее величество эксплуатация). Знаю очень много, работаю 9 лет в отрасли в разных ипостасях - без ложной скромности, буду чрезвычайно полезна. Могу излагать вкрадчиво или же изысканно - в зависимости от цели и предпочтений заказчика, в любом случае, текст будет информативным, технически точным и "вкусным".

Осваиваю дизайн, сделала в своей квартире ремонт "с нуля", меняя бригады время от времени, потому что хотелось по уму, а не через задний проход. Набила шишек, могу поделиться своей болью))) в смысле наработками. Уважаю компетентных и вдумчивых, не уважаю врунов и врушек)