svetaboitzova

юридические услуги

[offtopic]Образование:

высшее – диплом РГАЗУ (ИКМИТ),специальность – менеджмент организации специализация – финансовый менеджер;

высшее – диплом Университета им. С.Ю.Витте, специальность –юриспруденция, квалификация – юрист,специализация - гражданско-правовая специализация).

С февраля 2010 и по май 2013 юрисконсульт.

Должностные обязанности:

1. составление, анализ и экспертиза различных договоров с контрагентами - договора купли-продажи (поставки), договора аренды, подряда, возмездного оказания услуг и т.д.

2. написание возражений на акты налоговых органов.

3. представление интересов организации в администрациях различного уровня, налоговых органах, судебных приставов и т.д.

4. регистрация первичного права на земельные доли (паи) и регистрация перехода права.

5. претензионно-исковая работа - арбитраж.

6. подготовка документов к аукционам и участие в них.

с 2008 года помощник адвоката (без официального оформления)- обязанности:

1.составление исковых заявлений

2.составление жалоб в прокуратуру

3.составление претензий к магазинам на обмен товара

4.участие в судах общей юрисдикции.[/offtopic]