svetaboitzova

[offtopic]Образование:
высшее – диплом РГАЗУ (ИКМИТ),специальность – менеджмент организации специализация – финансовый менеджер;
высшее – диплом Университета им. С.Ю.Витте, специальность –юриспруденция, квалификация – юрист,специализация - гражданско-правовая специализация).
С февраля 2010 и по май 2013 юрисконсульт.
Должностные обязанности:
1. составление, анализ и экспертиза различных договоров с контрагентами - договора купли-продажи (поставки), договора аренды, подряда, возмездного оказания услуг и т.д.
2. написание возражений на акты налоговых органов.
3. представление интересов организации в администрациях различного уровня, налоговых органах, судебных приставов и т.д.
4. регистрация первичного права на земельные доли (паи) и регистрация перехода права.
5. претензионно-исковая работа - арбитраж.
6. подготовка документов к аукционам и участие в них.
с 2008 года помощник адвоката (без официального оформления)- обязанности:
1.составление исковых заявлений
2.составление жалоб в прокуратуру
3.составление претензий к магазинам на обмен товара
4.участие в судах общей юрисдикции.[/offtopic]