svetagency

О нас
o Вы можете быть уверены, что над вашим проектом работает большая команда профессионалов. o Работа с нами позволяет экономить на целом маркетинговом отделе.
o Все задачи выполняются в сроки.
o Вы получите те услуги, которые будут нужны именно вам.
o Мы выполняем оптимизацию рекламного бюджета.
o Мы работаем не по шаблону, а вместе воплощаем в жизнь вашу маркетинговую цель.
Наши услуги
o Разработка маркетинговой стратегии
o Маркетинговый отдел на аутсорсинге
o Аудит компании/проекта
o Проведение маркетингового исследования
o Разработка креативных рекламных кампаний o Video Production
o SMM
o Реклама в социальных сетях
o Реклама в плейсменте Google
o Разработка бренда
o Разработка фирменного стиля
Разработка маркетинговой стратегии
o Глубокий анализ ниши или продукта на наличие сезонности, трендов, объема рынка в каждом плейсменте (за 1 год и за 5 лет)
o Глубокий анализ предложений конкурентов (до 20 конкурентов)
o Сегментация целевой аудитории и анализ каждого сегмента
o Составление каналов продвижения для каждого сегмента по каждому продукту или услуге o Подбор инструментов под каждый канал продвижения
o Формирование офферов и слоганов
o Составление этапов рекламной кампании, определение KPI
o Разработка подробной инструкции по реализации стратегии
Звоните +38 (096) 030 27 47
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