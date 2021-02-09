svetagency

Свет – это целый маркетинг-отдел, который работает для развития вашего бизнеса.

О нас

o Вы можете быть уверены, что над вашим проектом работает большая команда профессионалов. o Работа с нами позволяет экономить на целом маркетинговом отделе.

o Все задачи выполняются в сроки.

o Вы получите те услуги, которые будут нужны именно вам.

o Мы выполняем оптимизацию рекламного бюджета.

o Мы работаем не по шаблону, а вместе воплощаем в жизнь вашу маркетинговую цель.

Наши услуги

o Разработка маркетинговой стратегии

o Маркетинговый отдел на аутсорсинге

o Аудит компании/проекта

o Проведение маркетингового исследования

o Разработка креативных рекламных кампаний o Video Production

o SMM

o Реклама в социальных сетях

o Реклама в плейсменте Google

o Разработка бренда

o Разработка фирменного стиля

Разработка маркетинговой стратегии

o Глубокий анализ ниши или продукта на наличие сезонности, трендов, объема рынка в каждом плейсменте (за 1 год и за 5 лет)

o Глубокий анализ предложений конкурентов (до 20 конкурентов)

o Сегментация целевой аудитории и анализ каждого сегмента

o Составление каналов продвижения для каждого сегмента по каждому продукту или услуге o Подбор инструментов под каждый канал продвижения

o Формирование офферов и слоганов

o Составление этапов рекламной кампании, определение KPI

o Разработка подробной инструкции по реализации стратегии

Звоните +38 (096) 030 27 47

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