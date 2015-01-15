Контактные данные:
г. Сумы,Украина Возраст: 40 лет
Email:[email protected]
Скайп: svetaipy
Опыт работы:
С 2008 Менеджер и секретарь дизайнерской студии «Storozhenko studio» . Работа над сайтом в WordPress, интернет магазин , организация выставок, презентаций.
Образование:
Среднее специальное. Специальность: Дизайн , станковая живопись, рисунок , композиция . Декоративно-прикладное искусство. Миргородский художественно - промышленный колледж. 1995 г.
Тренинги:
• Компьютерные курсы 1995 г.
• Создание сайта на платформе WordPress (ТЦ "Твой Старт"), 2014г .
• Курс “Как найти свое предназначение» М.Гаврилов, 2014 г.
• В данный момент обучаюсь компьютерному дизайну.
Мои навыки:
• Пользователь ПК (Windows, Word, Internet);
• Работа с изображениями,фотография;
• С оставление любых текстов;
• Умение работать с оргтехникой;
• Перевод (русский/украинский) любых текстов;
• Высокая скорость печати;
• Свободное владение украинским и русским языками;
• Корректура и литературное редактирование различных печатных изданий;
• Написание статей;
• Наполнение сайта;
• Поиск информации;
• Транскрибация ;
• Работа с платежами, документами
• Обработка фотографий
• Работа с рассылкой
Работаю с такими программами:
• WordPress
• Google Docs
• DROPBOX,
• Яндекс Диск,
• Adobe Photoshop
• Camtasia Studio
• FSCapture
• Free Studio
• CuneiForm
Хобби:
• путешествия, изучение других культур;
• велоспорт;
• музыка,искусство,литература,философия,саморазвитие. Личные качества:
Люблю обучаться новым навыкам и,сочетая их с уже имеющимися , получать всё более совершенные результаты!Коммуникабельна, активна, целеустремленна, легко обучаема, ответственна, стрессоустойчива , изобретательна.Положительно отношусь к конструктивной критике и имею достаточный жизненный опыт.Творческий подход к выполнению задач в сочетании с качеством и пунктуальностью.
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