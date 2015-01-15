svetaipy

Светлана svetaipy

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Контактные данные:                                          

г. Сумы,Украина Возраст: 40 лет

Email:[email protected]

Vk:http://vk.com/svetaipy

Скайп: svetaipy

  Опыт работы:

  С 2008  Менеджер и секретарь  дизайнерской студии «Storozhenko studio» . Работа над сайтом в WordPress, интернет магазин , организация выставок, презентаций.

   

 Образование:

 Среднее специальное. Специальность: Дизайн , станковая живопись, рисунок , композиция .  Декоративно-прикладное искусство. Миргородский художественно - промышленный  колледж. 1995 г.

 

Тренинги:

•     Компьютерные курсы 1995 г.

•     Создание сайта на платформе  WordPress (ТЦ "Твой Старт"), 2014г .

•     Курс “Как найти свое предназначение» М.Гаврилов, 2014 г.

•     В данный момент обучаюсь компьютерному дизайну.

Мои навыки:

•     Пользователь ПК (Windows, Word, Internet);

•     Работа с изображениями,фотография;

•     С оставление любых текстов;

•     Умение работать с оргтехникой;

•     Перевод (русский/украинский) любых текстов;

•     Высокая скорость печати;

•     Свободное владение украинским и русским языками;

•     Корректура и литературное редактирование различных печатных изданий;

•     Написание статей;

•     Наполнение сайта;

•     Поиск информации;

•      Транскрибация ;

•      Работа с платежами, документами

•      Обработка фотографий

•      Работа с рассылкой

 Работаю с такими программами:

•      WordPress  

•      Google Docs

•      DROPBOX,

•      Яндекс Диск,

•      Adobe Photoshop

•      Camtasia Studio

•     FSCapture    

 •     Free Studio

 •     CuneiForm

   Хобби:

•      путешествия, изучение других культур;

•      велоспорт;

•      музыка,искусство,литература,философия,саморазвитие. Личные качества:

Люблю обучаться новым навыкам и,сочетая их с уже имеющимися , получать всё более совершенные результаты!Коммуникабельна, активна, целеустремленна, легко обучаема, ответственна,  стрессоустойчива , изобретательна.Положительно отношусь к конструктивной критике и имею достаточный жизненный опыт.Творческий подход к выполнению задач  в сочетании с  качеством  и пунктуальностью.

                                 

                                ГОТОВА ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!