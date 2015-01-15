Контактные данные:

г. Сумы,Украина Возраст: 40 лет

Email:[email protected]

Vk:http://vk.com/svetaipy

Скайп: svetaipy

Опыт работы:

С 2008 Менеджер и секретарь дизайнерской студии «Storozhenko studio» . Работа над сайтом в WordPress, интернет магазин , организация выставок, презентаций.

Образование:

Среднее специальное. Специальность: Дизайн , станковая живопись, рисунок , композиция . Декоративно-прикладное искусство. Миргородский художественно - промышленный колледж. 1995 г.

Тренинги:

• Компьютерные курсы 1995 г.

• Создание сайта на платформе WordPress (ТЦ "Твой Старт"), 2014г .

• Курс “Как найти свое предназначение» М.Гаврилов, 2014 г.

• В данный момент обучаюсь компьютерному дизайну.

Мои навыки:

• Пользователь ПК (Windows, Word, Internet);

• Работа с изображениями,фотография;

• С оставление любых текстов;

• Умение работать с оргтехникой;

• Перевод (русский/украинский) любых текстов;

• Высокая скорость печати;

• Свободное владение украинским и русским языками;

• Корректура и литературное редактирование различных печатных изданий;

• Написание статей;

• Наполнение сайта;

• Поиск информации;

• Транскрибация ;

• Работа с платежами, документами

• Обработка фотографий

• Работа с рассылкой

Работаю с такими программами:

• WordPress

• Google Docs

• DROPBOX,

• Яндекс Диск,

• Adobe Photoshop

• Camtasia Studio

• FSCapture

• Free Studio

• CuneiForm

Хобби:

• путешествия, изучение других культур;

• велоспорт;

• музыка,искусство,литература,философия,саморазвитие. Личные качества:

Люблю обучаться новым навыкам и,сочетая их с уже имеющимися , получать всё более совершенные результаты!Коммуникабельна, активна, целеустремленна, легко обучаема, ответственна, стрессоустойчива , изобретательна.Положительно отношусь к конструктивной критике и имею достаточный жизненный опыт.Творческий подход к выполнению задач в сочетании с качеством и пунктуальностью.

ГОТОВА ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!