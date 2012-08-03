svetakurenskaya

Графический дизайн. Фирменные стили, логотипы, упаковка, сайты.

Светлана Куренская, профессиональный графический дизайнер.

Специализация: создание фирменных стилей и логотипов, сайтов. Разработка визуальных образов новых брэндов, торговых марок и упаковок. Дизайн полиграфии, наружной и печатной рекламы, оформление и верстка книг, каталогов и прочей печатной продукции.

Родилась в г. Барнауле. Занималась разными видами творчества, закончила художественную школу, а также профильный художественно-графический класс в гимназии. Прошла обучение на подготовительных курсах на факультете дизайна и архитектуры АлтГТУ.

Высшее образование:

- С 2004 года по 2010 год - Институт архитектуры и дизайна при Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова, специальность «графический дизайн».

- в настоящее время получаю второе образование в Британской высшей Школе дизайна по специальности "Шрифт и типографика"

Опыт работы:

Во время учебы в институте в 2007 году проходила практику и стажировку в дизайн-студии «Дарт», в 2009 году работала в интернет-агентстве «Кинетика» дизайнером.

С 2010 года независимо предоставляю услуги по дизайну, самостоятельно веду и разрабатываю различные проекты. Сотрудничаю с известными, преимущественно российскими компаниями разных сфер деятельности. Являюсь индивидуальным предпринимателем. С 2012 года живу и работаю в Москве.

Цель: продвигать свой брэнд и стать лучшей в своей специальности, достигать небывалых высот и бесконечно совершенствовать свои профессиональные знания и навыки.

Миссия: нести в окружающий мир красивый и осмысленный дизайн и приводить к успеху компании своих заказчиков комплексом работ по созданию их имиджа, брэнда.

Мои работы смотрите на сайте: www.kurenskaya.ru