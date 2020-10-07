svetalukanova

Куратор онлайн-школ

Я студентка экономического университета, которая обожает креативить и помогать организовывать различные мероприятия. Люблю читать, изучать английский язык и заряжать позитивом окружающих людей, поэтому работа с группами людей мне будет только в радость. Ответственно отношусь к любым заданиям. Могу помочь с:

1. Создание лендингов

2. Настройка рассылок (смс, email, чат-боты, автодозвоны)

3. Создание курсов

4. Настройка вебинаров и автовебинаров

5. Работа со студентами (работа с вовлеченностью, обратная связь, доступы)