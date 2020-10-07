svetalukanova

Куратор онлайн-школ
Я студентка экономического университета, которая обожает креативить и помогать организовывать различные мероприятия. Люблю читать, изучать английский язык и заряжать позитивом окружающих людей, поэтому работа с группами людей мне будет только в радость. Ответственно отношусь к любым заданиям. Могу помочь с:
1. Создание лендингов
2. Настройка рассылок (смс, email, чат-боты, автодозвоны)
3. Создание курсов
4. Настройка вебинаров и автовебинаров
5. Работа со студентами (работа с вовлеченностью, обратная связь, доступы)
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