svetangelana

Копирайтер, рерайтер,поэт, писатель

Коротко о себе:

Закончила литературный институт

Творческое мышление, нестандартный подход к изложению информации

Мать троих детей

Небольшой опыт работы, но качественное выполнение гарантирую, основными принципами написания продающих текстов владею

Очень люблю процесс написания текстов, имеется много свободного времени для выполнения работ

Буду рада сотрудничеству