svetaponedelnik

Светлана Таракчян svetaponedelnik

 
32 годаУкраина/Харьков
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Работаю в сфере фото обработки с 2010 года. Могу выполнить ретушь, коллажи, фотомонтаж, художественную обработку. Фотографирую с 2011 года. Могу выполнить художественную съемку, студийную, свадьбы, lovestory.

Портфолио
Показать больше работ