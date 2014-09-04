Светлана Таракчян svetaponedelniksvetaponedelnik
32 годаУкраина/Харьков
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Работаю в сфере фото обработки с 2010 года. Могу выполнить ретушь, коллажи, фотомонтаж, художественную обработку. Фотографирую с 2011 года. Могу выполнить художественную съемку, студийную, свадьбы, lovestory.
Портфолио
- Иллюстрации, рисунки188 просмотров
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