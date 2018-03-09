svetasharshun

Создам контекстную рекламу в Яндекс.Директ и Google AdWords.
Создание рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google AdWords по принципу 1 КС = 1 группа объявлений.
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Аудит рекламных кампаний
Ведение рекламных кампаний:
Отслеживание эффективности, тестирование текстов объявлений. Избавление от статуса мало показов путем группировки КС. Регулярная минусовка, работа с площадками. Работа над улучшением процента отказов, времени на сайте, конверсий. Расширение семантического ядра.
Регистрация Метрики, Analytics, настройка целей.
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