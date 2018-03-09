svetasharshun

Создам контекстную рекламу в Яндекс.Директ и Google AdWords.

Создание рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google AdWords по принципу 1 КС = 1 группа объявлений.

поиск

КМС

РСЯ

ремаркетинг

ретаргетинг

Аудит рекламных кампаний

Ведение рекламных кампаний:

Отслеживание эффективности, тестирование текстов объявлений. Избавление от статуса мало показов путем группировки КС. Регулярная минусовка, работа с площадками. Работа над улучшением процента отказов, времени на сайте, конверсий. Расширение семантического ядра.

Регистрация Метрики, Analytics, настройка целей.