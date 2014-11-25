Последние чуть менее полгода я работала менеджером по продаже smm-услуг в медийном агентстве "I like it Media".

Работала в 6 сообществах общей численностью более 4 млн подписчиков

Общалась с рекламодателями, принимая заявки на размещение рекламных постов.

Консультировала по ценам, акциям, скидкам, выгодным оптовым предложениям

и, при необходимости, о специфики размещения рекламы в сети вконтакте.

Каждый день осуществляла поиск потенциальных клиентов. Рассылала

разнотипные предложения о сотрудничестве. Также возобновляла общение со

старыми клиентами. В сутки только мною инициированных диалогов было не

менее 40 (до 70). Работала с нескольких аккаунтов.

Размещение рекламы осуществляла как по средствам функций в вконтакте, так и через автопостинги cleverpub.ru и ecotime.me. Оказывала помощь клиентам в составлении рекламных постов.

Обязанности включали в себя работу с метриками, различными видами документаций в docs.google.com

Работаю оперативно. В общении сдержанна и доброжелательна.

В сутки могу смело уделять работе 10-12ч. (на предыдущей работе работала

15-18ч в сутки) Всегда онлайн. Покидаю дом с ноутбуком в интернете,

потому скорый ответ написавшему гарантирован.

По профессии я бухгалтер. Образование получила экономическое высшее. Стаж работы в этой профессии более 6 лет