Последние чуть менее полгода я работала менеджером по продаже smm-услуг в медийном агентстве "I like it Media".
Работала в 6 сообществах общей численностью более 4 млн подписчиков
Общалась с рекламодателями, принимая заявки на размещение рекламных постов.
Консультировала по ценам, акциям, скидкам, выгодным оптовым предложениям
и, при необходимости, о специфики размещения рекламы в сети вконтакте.
Каждый день осуществляла поиск потенциальных клиентов. Рассылала
разнотипные предложения о сотрудничестве. Также возобновляла общение со
старыми клиентами. В сутки только мною инициированных диалогов было не
менее 40 (до 70). Работала с нескольких аккаунтов.
Размещение рекламы осуществляла как по средствам функций в вконтакте, так и через автопостинги cleverpub.ru и ecotime.me. Оказывала помощь клиентам в составлении рекламных постов.
Обязанности включали в себя работу с метриками, различными видами документаций в docs.google.com
Работаю оперативно. В общении сдержанна и доброжелательна.
В сутки могу смело уделять работе 10-12ч. (на предыдущей работе работала
15-18ч в сутки) Всегда онлайн. Покидаю дом с ноутбуком в интернете,
потому скорый ответ написавшему гарантирован.
По профессии я бухгалтер. Образование получила экономическое высшее. Стаж работы в этой профессии более 6 лет