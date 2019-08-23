Очень люблю писать, корректировать, редактировать и оформлять тексты.

Работала на позиции корреспондента и редактора журнала TooMuchMagazine 2 года, также занималась редактурой и корректировкой книги рецептов «О любви и о еде» Ксении Шепелевой (январь–март 2019 г.), корректировкой журнала «4fresh» (Осень 2019).

Имею огромное желание развиваться в сфере журналистики.

Подборку моих публикаций можно посмотреть на личном сайте http://svetawhity.com в разделе «Портфолио».

Самые интересные для меня сферы: путешествия, ЗОЖ, питание, йога, танцы, спорт, кино, музыка, саморазвитие и психология.