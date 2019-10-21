svetik180501

Создаю видео для бизнеса, рекламы, по любому поводу...

* Создание видеороликов в профессиональных программах Vegas, After Effects, что обеспечивает высокое качество видеоматериала;

* Воплощение в жизнь любого проекта или сценария на любую тему (реклама, продвижение товара, торжества, юбилеи, праздники слайд-шоу из домашнего архива;

* Яркая реализация как коротких (несколько секунд) так и продолжительных видеоматериалов;

* Оригинальные идеи заставок для Вашего бизнеса;

* Постоянный контроль заказчиком за поэтапным созданием видеоролика, учет Ваших пожеланий и рекомендаций