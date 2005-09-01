svetik1986

РЕЗЮМЕ Попова Світлана Іванівна 1.Контактна інформація:Дата народження: 22.05.1986 р.Місце проживання: м. ЧернівціНомер телефону: (066) 531-12-05Електр. Адреса: [email protected]Адреса проживання: м. Чернівці 2. Мета:Бажаю отримати будь-яку посаду в сферіюриспруденції, правознавства, кадрової роботи, діловодства, готова працювати повний

робочий день. 3. Досвідроботи:3.1. З 01.09.2005 р. по 01.03.2006 р. працювала вПП «Вишневський» (адреса: м. Чернівці, вул. 29 Березня), на посаді бармена.

Працювала під час навчання на основну професію. 3.2. З 01.06.2006 р. по 24.10.2008 р. працювала уМіський дитячий клінічній лікарні м. Чернівці (адреса: м. Чернівці, вул.

Буковинська), на посаді молодшої медсестри. Додатково працювала під час

навчання. 3.3. З 27.10.2008 р. по 11.09.2009 р. працювала вПП «Санітарія» (адреса: м. Чернівці, Б.Г. Сталінграду, 5), на посаді

юрисконсульта. Нормативна база: законодавство про житлово-комунальну сферу,

цивільне і цивільне процесуальне законодавство, господарське законодавство.

Основна діяльність: позовна діяльність, укладення договорів, візування

внутрішньої документації, листування з іншими установами і організаціями,

часткове ведення кадрової роботи. 3.4. З 23.11.2009 р. по 25.02.2010 р. працювала вКМУ «Обласний спеціалізований будинок дитини» (адреса: м. Чернівці, вул.

Чапаєва), до 25.02.2010 р. на посаді оператора комп’ютерного набору, з

25.02.2010 р. по 31.03.2010 р. на посаді юрисконсульта. Нормативна база:

законодавство по захисту прав дитини, цивільне і цивільне процесуальне

законодавство, господарське законодавство, закони України «Про прокуратуру» і

«Про виконавче провадження». Основна діяльність: позовна діяльність, ведення

особових справ дітей, співпраця з податковими органами, органами соціального

страхування, органами прокуратури та ін., листування з іншими установами і

організаціями, візування внутрішньої документації, укладення договорів. 3.5. З 01.04.2010 р. по30.09.2010 р. працювала уВерхнє-Дністровському державному басейновому управління охорони, використання і

відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства (м. Чернівці, вул.

Головна, 44), на посаді провідного юрисконсульта. Нормативна база: рибоохоронне

і природоохоронне законодавство, адміністративне законодавство, цивільне і

цивільне процесуальне законодавство, кримінальне законодавство, трудове

законодавство, законодавство із звернення громадян, законодавство про органи

прокуратури і судові органи та ін. Основна діяльність: позовна діяльність,

співпраця з органами місцевого самоврядування, оформлення і переоформлення

установчої документації, кадрова робота, листування з іншими установами і

організаціями, візування внутрішньої документації, укладання договорів,

співпраця з органами прокуратури, судами та виконавчими службами та ін. 3.6. З 01.10.2010 р. по 19.11.2012 р., в зв’язку зреорганізацією, переведена у Головне державне управління рибоохорони та

регулювання рибальства у Чернівецькій області (адреса: м. Чернівці, вул.

Шептицького, 2) на посаду провідного юрисконсульта. Нормативна база:

рибоохоронне і природоохоронне законодавство, адміністративне законодавство,

цивільне і цивільне процесуальне законодавство, кримінальне законодавство,

трудове законодавство, антикорупційне законодавство, господарське

законодавство, законодавство із звернення громадян, законодавство про органи

прокуратури і судові органи та ін. Основна діяльність: позовна діяльність,

співпраця з органами місцевого самоврядування, оформлення і переоформлення

установчої документації, кадрова робота, листування з іншими установами і

організаціями, візування внутрішньої документації, укладання договорів,

співпраця з органами прокуратури, судами та виконавчими службами, контроль за

дотриманням антикорупційного законодавства працівника установи та ін. 3.7. З 20.11.2012 р. по теперішній час, в зв’язкуз реорганізацією і переводом, працюю в Управлінні охорони, використання і

відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Чернівецькій області

(м. Чернівці, вул. Шептицького, 2), на посаді завідувача сектору юридичного

забезпечення та роботи з персоналом. Нормативна база: рибоохоронне і природоохоронне

законодавство, адміністративне законодавство, цивільне і цивільне процесуальне

законодавство, кримінальне законодавство, трудове законодавство, антикорупційне

законодавство, господарське законодавство, законодавство із звернення громадян,

законодавство про органи прокуратури і судові органи та ін. Основна діяльність:

позовна діяльність, співпраця з органами місцевого самоврядування, оформлення і

переоформлення установчої документації, кадрова робота, листування з іншими

установами і організаціями, візування внутрішньої документації, укладання

договорів, співпраця з органами прокуратури, судами та виконавчими службами,

контроль за дотриманням антикорупційного законодавства працівника установи та

ін. На даний час, додатково, є представником трудового колективу і керівником

громадської приймальні. Під час своєї професійної діяльності неодноразовобула нагороджена за професійні навички і досконале виконання своїх обов’язків

державними грамотами і подяками. 4. Освіта: 4.1. З 1993 р. по 2002 р. навчалась узагальноосвітньому навчальному закладі (Російська федерація). 4.2. У 2002 році переїхала на постійне місцепроживання до України у м. Чернівці. З 2002 р. по 2003 р. навчалась у загальноосвітньому

навчальному закладі № 4 м.Чернівці, де отримала повну загальну освіту. 4.3. З 2003 р. по 2009 р. навчалась у Західно - українськомуекономіко-правничому університеті, де отримала повну вищу освіту за

спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацією «Юрист». 5.Професійні навички та знання: 5.1. Досконало володію знанням усіх програм ПК таоргтехнікою (факс, модем, сканер, копіювальне обладнання, офісна АТС, тощо).

Досконало володію українською та російською мовами. Також, володію Англійською

мовою. 5.2. Досконало володію законодавчою і нормативноюбазою у різних сферах діючого законодавства України (кримінальне, цивільне,

трудове, господарське, адміністративне, антикорупційне законодавство та інше).

Неодноразово приймала участь у судових процесах, виїзних нарадах, урочистих

подіях і виступах. 5.3. Як професійна і комунікабельна людина здібнадо бистрого навчання та сприйняття інформації, поставлені завдання виконую

вчасно і якісно. Серед колег користуюсь повагою і авторитетом, за весь період

робочої діяльності не мала жодного конфлікту з колегами та представниками інших

установ. З людьми та працівниками спільну мову знаходжу одразу, спілкуюсь

ввічливо, із задоволенням. До виконання своїх обов’язків і виконавчої

дисципліни ставлюсь відповідально. Як людина: чесна, урівноважена, весела та

комунікабельна. 6. Інші відомості: 6.1. Можливість відряджень: маю можливістьперебувати в відрядження.6.2. Сімейний стан: одружена, маю двох дітей(лікарняними не користуюсь, в декретну відпустку не збираюсь)6.3. Риси характеру: весела, добра, чесна,доброзичлива людина, до стресу і депресій не схильна. Як працівник, свою роботу

виконую із задоволенням. Дякую заувагу!