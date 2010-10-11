svetik22-79

Нужен отчет преддипломной практики в ОАО «ДИКСИ Групп» есть 2 предыдущих отчета по этому предприятию... отправлю их вместе с методичкой. срок к 29.08.2011
Светлана svetik22-79svetik22-79
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Теор. вопрос: Рекламная деятельность предприятия торговли. Практика рекламной деятельности на примере торговой фирмы 15-20стр. работа нужна к 30.03.11Завершен13 лет назад
Предмет:ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ тема:17. Организация оплаты труда, методы нормирования, численность и производительность труда. и одна задача 15-20 стр методичку скину на почту работа нужна к 23.03.11Завершен13 лет назад
Экономика и организация управления розн. торг. сетями. Тема: Преимущества и недостатки сетевой структуры в сфере розничной торговли. 2,5 стр. работу нужна на отлично, просьба ознакомиться с требованиями и схемой написания работы по методичке методичку скину на почтуЗавершен13 лет назад
Предмет: Налоговое планирование на предприятии. Вариант20 Использование лизинговой схемы в снижении налоговой нагрузки. Ответ на выбранное задание должен состоять из двух частей: -теоретической части, где раскрывается суть данного вопроса; - практической части, где приводятся два ...Завершен13 лет назад
10-15 стр. работа нужна завтра к вечеру. т.е 27.01.11 методичку вышлю на почтуЗавершен13 лет назад
Предмет:Экономическая оценка инвестиций 1 теорит. вопрос и 1 практич.задание Тема 11. Бизнес-план инвестиционного проекта, его основные разделы и содержание. Понятие бизнес-плана инвестиционного проекта, его назначение и структура. Функции и задачи бизнес-плана инвестиционного проекта. Основные разделы бизнес-плана, их ...Завершен13 лет назад
Предмет ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТОРГОВЛИ Тема курсовой : Планирование товарооборота розничного торгового предприятия по кварталам и месяцам работа нужна на отлично. срок до 10 февраля методичку скину на почтуЗавершен13 лет назад
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ (ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОЦЕССА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ) Вариант 22. 1.Организация труда работников магазина. 2.Требования, предъявляемые к услугам розничной торговле. 3.Тест: линейные маршруты используются для доставки товаров а) за один рейс в один ...Завершен13 лет назад
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Вариант 20. 1.Как правильно составить заказ на проведения исследования. 2.Анализ маркетинговых возможностей предприятия и используемые для этого методы. 3.Решение тестов: 15-20 стр. 5 днейЗавершен13 лет назад
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Вариант 2. 1.Деловая связь маркетинга с другими функциональными подразделениями предприятия. 2.Модель расширенного соперничества М. Портера и ее применение при оценке конкурентного положения предприятия. 3.Решение тестов: 15-20 стр. 7 днейЗавершен13 лет назад
Планироване на предприятие. 1.Планирование издержек производства и обращения; показатели их опредиляющие. 2. практическое задание. 15 стр. к 20.10.10. методичку скину на почту.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Антикризисное управление 17. Роль инноваций в антикризисном управлении. 17.1 Понятие и принципы инновационной деятельности. Инновационный потенциал предприятия и его роль в антикризисном управлении. ...Завершен13 лет назад
Вариант 17. 1. Этикет предпринимателя: нормы общения, ведение деловых бесед и телефонных разговоров. Деловой протокол. 2. Прекращение предпринимательской деятельности 3. Практическое задание: 15 стр. к 20.10.10. есть методичка, скину на почтуЗавершен13 лет назад
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ Тема 17. Особенности вознаграждения работников в организации В работе необходимо показать сущность вознаграждения и указать его виды. На примере конкретной организации следует рассмотреть особенности вознаграждения различных категорий работников, определить проблемы, воз-никающие в процессе вознаграждения ...Завершен13 лет назад