svetik22-79

Светлана svetik22-79

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание флеш сайта.

    $250

    Добрый день,интересует сайт под ключ аналог вот этому http://urbanideas.trutrussardi.com/ если возьметесь за работу,интересует цена вопроса и сроки? аналог-это значит подобный сайт ничем не отличающийся по техническим характеристикам,начинкой и заставкой.Отличие в название,в текстах и в роде ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Реферат

    Предмет:ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ тема:17. Организация оплаты труда, методы нормирования, численность и производительность труда. и одна задача 15-20 стр методичку скину на почту работа нужна к 23.03.11

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Эссе

    Экономика и организация управления розн. торг. сетями. Тема: Преимущества и недостатки сетевой структуры в сфере розничной торговли. 2,5 стр. работу нужна на отлично, просьба ознакомиться с требованиями и схемой написания работы по методичке методичку скину на почту

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реферат

    Предмет: Налоговое планирование на предприятии. Вариант20 Использование лизинговой схемы в снижении налоговой нагрузки. Ответ на выбранное задание должен состоять из двух частей: -теоретической части, где раскрывается суть данного вопроса; - практической части, где приводятся два ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реферат

    Предмет:Экономическая оценка инвестиций 1 теорит. вопрос и 1 практич.задание Тема 11. Бизнес-план инвестиционного проекта, его основные разделы и содержание. Понятие бизнес-плана инвестиционного проекта, его назначение и структура. Функции и задачи бизнес-плана инвестиционного проекта. Основные разделы бизнес-плана, их ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая

    Предмет ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТОРГОВЛИ Тема курсовой : Планирование товарооборота розничного торгового предприятия по кварталам и месяцам работа нужна на отлично. срок до 10 февраля методичку скину на почту

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Эссе

    Экономика и организация управления розн. торг. сетями. Тема: Преимущества и недостатки сетевой структуры в сфере розничной торговли. 2,5 стр. работу нужна на отлично, просьба ознакомиться с требованиями и схемой написания работы по методичке методичку отправлю на почту срок к ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реферат

    ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ (ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВОГО ПРОЦЕССА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ) Вариант 22. 1.Организация труда работников магазина. 2.Требования, предъявляемые к услугам розничной торговле. 3.Тест: линейные маршруты используются для доставки товаров а) за один рейс в один ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реферат

    Управление качеством. Вариант 10 1.Система качества организации как фактор её конкурентоспособности. 2.Состояние сертификации систем качества в России и за рубежом. 3.Покажите на примере производства и реализации конкретной продукции (или предоставления конкретной услуги), как происходит управление качеством на отдельных стадиях ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реферат

    РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Вариант 20. 1.Как правильно составить заказ на проведения исследования. 2.Анализ маркетинговых возможностей предприятия и используемые для этого методы. 3.Решение тестов: 15-20 стр. 5 дней

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реферат

    РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Вариант 2. 1.Деловая связь маркетинга с другими функциональными подразделениями предприятия. 2.Модель расширенного соперничества М. Портера и ее применение при оценке конкурентного положения предприятия. 3.Решение тестов: 15-20 стр. 7 дней

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реферат

    Планироване на предприятие. 1.Планирование издержек производства и обращения; показатели их опредиляющие. 2. практическое задание. 15 стр. к 20.10.10. методичку скину на почту.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реферат Антикризисное управление

    Антикризисное управление 17. Роль инноваций в антикризисном управлении. 17.1 Понятие и принципы инновационной деятельности. Инновационный потенциал предприятия и его роль в антикризисном управлении. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Организация предпринимательской деятельности

    Вариант 17. 1. Этикет предпринимателя: нормы общения, ведение деловых бесед и телефонных разговоров. Деловой протокол. 2. Прекращение предпринимательской деятельности 3. Практическое задание: 15 стр. к 20.10.10. есть методичка, скину на почту

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Реферат

    УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ Тема 17. Особенности вознаграждения работников в организации В работе необходимо показать сущность вознаграждения и указать его виды. На примере конкретной организации следует рассмотреть особенности вознаграждения различных категорий работников, определить проблемы, воз-никающие в процессе вознаграждения ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Курсовая
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!
Очень хорошая работа. Спасибо!
Ответный отзыв
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Реферат Анализ и диагностика фин. хоз. деятельн.
Спасибо за четкое задание, оперативное общение и достойную оплату!
Все сделано отлично. Спасибо Елене за работу.
Ответный отзыв
okulenak
Алексей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва(-5)
$20
10 баллов
13 лет назад
Реферат по рекламной деятельности предприятия
Хороший заказчик. Планирую в дальнейшем сотрудничество.
Работа выполнена качественно, грамотно, я осталась довольна сотрудничеством с Алексеем.
Ответный отзыв
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$33
10 баллов
13 лет назад
Реферат
Спасибо, Светлана, всегда рада сотрудничеству с Вами.
Работа сделана на отлично! Большое спасибо, Вы всегда меня выручаете.
Ответный отзыв
MichaelT
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$12
10 баллов
13 лет назад
Эссе
Светлана - заказчик, с которым работать удобно и приятно. Четко изложенные требования, мгновенная оплата работы
Отличная работа, спасибо!
Ответный отзыв