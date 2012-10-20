Доработать функционал действующего проекта на laravel желателен опыт: работы с вебсокетами (socket.io), подключения платежной системы, тестирования в личном кабинете используется react.js, при желании сможете взять на себя также и его разработку Направлю подробное тз после обсуждения в скайпе. Если сработаемся, последует вторая часть ...