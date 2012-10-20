Доработать функционал действующего проекта на laravel желателен опыт: работы с вебсокетами (socket.io), подключения платежной системы, тестирования в личном кабинете используется react.js, при желании сможете взять на себя также и его разработку Направлю подробное тз после обсуждения в скайпе. Если сработаемся, последует вторая часть ...
- $500Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1220
Имеются сложности: Подключение платежной системы. Тестирование с результатами и личным кабинетом. Обычный и платный аккаунты. … ... Для задачи требуется strong Middle - Senior dev (желательно наличие примеров кода на github). В первую очередь речь про бекенд (возможны небольшие задачи по фронтенду), ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Реализована выгрузка в файл для Яндекс.Маркета. Для выгрузки выбираются товары (по умолчанию выбраны все товары). При каждой выгрузке выбранные товары сбрасываются, поэтому для следующей выгрузки приходится выбирать заново. Нужно, чтобы выборка товаров сохранялась ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $120
1 сценарий - 300-650 р. Сценарии нужны до 20:00 30.10, поэтому одному фрилансеру передается от 1 до 3 сценариев. Разделы можно выбирать из перечисленных ниже, пока они свободны. Необходимо создать сценарии для 8 обучающих 2d роликов. 1 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать сценарии для 10 обучающих роликов. (Тема - основы медицинских знаний) Длительность до 5 минут - меняются картинки и текстовые блоки, сквозь ролики ходит лектор и преподносит материал. разделы: -Анатомия и физиология органов кровообращения, кроветворения, дыхания, пищеварения ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Подбор качественного материала, для создания следующих разделов (по 50-80 стр. раздел) на сайте: -Анатомия и физиология органов кровообращения, кроветворения, дыхания, пищеварения и мочеполовой системы. -Анатомия и физиология опорно-двигательного аппарата, нервной и эндокринной систем, органов чувств. -Основные патологические процессы; ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать 10 обучающих роликов по 3 минуты по готовым сценариям. Тематика - медицинская "основы медицинских знаний" Сложность невысокая: двигающиеся надписи, изображения плюс персонаж - лектор который реализован в каждом ролики - рассказывает материал и показывает картинки и ...Анимация18 заявокЗакрыт11 лет назад