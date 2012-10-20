svetinter

Вячеслав svetinter

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработки по сайту на Laravel

    $500

    Доработать функционал действующего проекта на laravel желателен опыт: работы с вебсокетами (socket.io), подключения платежной системы, тестирования в личном кабинете используется react.js, при желании сможете взять на себя также и его разработку Направлю подробное тз после обсуждения в скайпе. Если сработаемся, последует вторая часть ...

    LaravelReact.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программист для разработки сайта (только программная часть).

    $1220

    Имеются сложности: Подключение платежной системы. Тестирование с результатами и личным кабинетом. Обычный и платный аккаунты. … ... Для задачи требуется strong Middle - Senior dev (желательно наличие примеров кода на github). В первую очередь речь про бекенд (возможны небольшие задачи по фронтенду), ...

    PHPPythonLaravelDjangoYiiRubySymfonyNode.jsFlask
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Webasyst Shopcript, выгрузка в файл

    $50

    Реализована выгрузка в файл для Яндекс.Маркета. Для выгрузки выбираются товары (по умолчанию выбраны все товары). При каждой выгрузке выбранные товары сбрасываются, поэтому для следующей выгрузки приходится выбирать заново. Нужно, чтобы выборка товаров сохранялась ...

    Webasyst
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сценариев к обучающим роликам (медицина)

    $120

    1 сценарий - 300-650 р. Сценарии нужны до 20:00 30.10, поэтому одному фрилансеру передается от 1 до 3 сценариев. Разделы можно выбирать из перечисленных ниже, пока они свободны. Необходимо создать сценарии для 8 обучающих 2d роликов. 1 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сценариев к обучающим роликам (медицина)

    Необходимо создать сценарии для 10 обучающих роликов. (Тема - основы медицинских знаний) Длительность до 5 минут - меняются картинки и текстовые блоки, сквозь ролики ходит лектор и преподносит материал. разделы: -Анатомия и физиология органов кровообращения, кроветворения, дыхания, пищеварения ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подбор уч. материала (основы медицинских знаний)

    $50

    Подбор качественного материала, для создания следующих разделов (по 50-80 стр. раздел) на сайте: -Анатомия и физиология органов кровообращения, кроветворения, дыхания, пищеварения и мочеполовой системы. -Анатомия и физиология опорно-двигательного аппарата, нервной и эндокринной систем, органов чувств. -Основные патологические процессы; ...

    HTML
    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать 10 роликов

    Необходимо создать 10 обучающих роликов по 3 минуты по готовым сценариям. Тематика - медицинская "основы медицинских знаний" Сложность невысокая: двигающиеся надписи, изображения плюс персонаж - лектор который реализован в каждом ролики - рассказывает материал и показывает картинки и ...

    Анимация18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад