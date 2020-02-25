Web Design

Приветствую! Я веб-дизайнер.

Разрабатываю удобные и красивые в современном стиле сайты, любую полиграфическую продукцию и оформляю социальные сети.

Портфолио: https://www.behance.net/moroz139724b6

Есть опыт работы с несколькими компаниями, разрабатывала для них дизайн сайтов, а так же создавала баннеры, визитки и другое. Так же в мои обязанности входило:

1. общение с клиентами,

2. прототипирование

3. составление брифа

4. оценка стоимости разработки дизайна

5. подписание договора и помощь в решении других проблем заказчика.

На хорошем уровне владею: Adobe Photoshop, Illustrator, figma и др.Умею подготавливать макеты для вёрстки и печати. Пользуюсь модульными сетками бутстрап 3 и бутстрап 4. Адаптирую дизайн под разные устройства. Базовый уровень HTML, CSS. Умею делать дизайн на тильде (zero-block - в том числе) Обожаю свою работу!

Контакты: Viber/What’sApp: +7(977)893-89-66

Телеграм: @svetlana9718

Почта: [email protected]

Скайп: moroz1397

Вк: https://vk.com/id180109138

Жду обратной связи, заранее благодарю!