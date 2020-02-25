Приветствую! Я веб-дизайнер.
Разрабатываю удобные и красивые в современном стиле сайты, любую полиграфическую продукцию и оформляю социальные сети.
Портфолио: https://www.behance.net/moroz139724b6
Есть опыт работы с несколькими компаниями, разрабатывала для них дизайн сайтов, а так же создавала баннеры, визитки и другое. Так же в мои обязанности входило:
1. общение с клиентами,
2. прототипирование
3. составление брифа
4. оценка стоимости разработки дизайна
5. подписание договора и помощь в решении других проблем заказчика.
На хорошем уровне владею: Adobe Photoshop, Illustrator, figma и др.Умею подготавливать макеты для вёрстки и печати. Пользуюсь модульными сетками бутстрап 3 и бутстрап 4. Адаптирую дизайн под разные устройства. Базовый уровень HTML, CSS. Умею делать дизайн на тильде (zero-block - в том числе) Обожаю свою работу!
Контакты: Viber/What’sApp: +7(977)893-89-66
Телеграм: @svetlana9718
Почта: [email protected]
Скайп: moroz1397
Вк: https://vk.com/id180109138
Жду обратной связи, заранее благодарю!