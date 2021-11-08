svetlana-k1404

Бухгалтерские услуги
Ведение бухгалтерского и налогового учетаПрофессиональные навыки:
- расчет заработной платы
- составление деклараций и расчетов в налоговую, в фонды
- учет ТМЦ, основных средств
- расчеты с подотчетными лицами, ведение кассовых документов
- прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам учета
- отражение в учете операций, связанных с движением денежных средств и ТМЦ
- расчеты с поставщиками и заказчиками
-формирование бухгалтерских проводок, баланса, годовой отчетности.
-ведение нескольких юридических лиц на ОСНО, УСН
Компьютерные навыки:
1С «7.7», «8.2/8.3», Банк-Клиент, Word, Excel, Консультант+, СБИС
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