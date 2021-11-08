svetlana-k1404

Бухгалтерские услуги

Ведение бухгалтерского и налогового учетаПрофессиональные навыки:

- расчет заработной платы

- составление деклараций и расчетов в налоговую, в фонды

- учет ТМЦ, основных средств

- расчеты с подотчетными лицами, ведение кассовых документов

- прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам учета

- отражение в учете операций, связанных с движением денежных средств и ТМЦ

- расчеты с поставщиками и заказчиками

-формирование бухгалтерских проводок, баланса, годовой отчетности.

-ведение нескольких юридических лиц на ОСНО, УСН

Компьютерные навыки:

1С «7.7», «8.2/8.3», Банк-Клиент, Word, Excel, Консультант+, СБИС