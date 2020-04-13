svetlana167890

SMM МЕНЕДЖЕР

Новый уровень бизнеса, новые возможности! Как продавать в Инстаграм и где искать клиентов? Не знаете как ответить на этот вопрос? Я помогу!Представьте, что через 3 месяца Инстаграм будет приносить вам новых денежных клиентов. Это отличная перспектива!В 2020 году аудитория Инстаграм в России составляет 33 млн. человек. Из них 15 млн. посещают соцсеть ежедневно! Это мощная бизнес-платформа. В Инстаграме есть ваши клиенты! Если вашей компании нет в Инстаграм, то вы 100% проиграете конкурентам. Грамотное продвижение позволит повысить продажи и узнаваемость бизнеса минимум в 3 раза.Меня зовут Светлана, я сертифицированный SMM менеджер. Проходила обучение в школе маркетинга и развития «GordiShcool». Занимаюсь комплексным продвижением бизнеса в Инстаграм. Главня цель-качественное и экологичное продвижение, увеличение ваших денежных клиентов, а не подписчиков.Что вы получите:

Грамотно оформленный профиль

Ведение контентной части

Взаимодействие и привлечение целевой аудитории

Таргетированная реклама

В итоге вы получите качественное и экологичное продвижение Инстаграм профиля под ключ. Успешный и прибыльный канал продаж.