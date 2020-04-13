svetlana167890

Светлана svetlana167890

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
SMM МЕНЕДЖЕР

Новый уровень бизнеса, новые возможности! Как продавать в Инстаграм и где искать клиентов? Не знаете как ответить на этот вопрос? Я помогу!Представьте, что через 3 месяца Инстаграм будет приносить вам новых денежных клиентов. Это отличная перспектива!В 2020 году аудитория Инстаграм в России составляет 33 млн. человек. Из них 15 млн. посещают соцсеть ежедневно! Это мощная бизнес-платформа. В Инстаграме есть ваши клиенты! Если вашей компании нет в Инстаграм, то вы 100% проиграете конкурентам. Грамотное продвижение позволит повысить продажи и узнаваемость бизнеса минимум в 3 раза.Меня зовут Светлана, я  сертифицированный SMM менеджер. Проходила обучение в школе маркетинга и развития «GordiShcool». Занимаюсь комплексным продвижением бизнеса в Инстаграм. Главня цель-качественное и экологичное продвижение, увеличение ваших денежных клиентов, а не подписчиков.Что вы получите:

  • Грамотно оформленный профиль
- аватар профиля- шапка профиля и уникальное торговое предложение- подбор единого стиля фотоконтента и всего аккаунта в целом 
  • Ведение контентной части
- написание постов (1-2 в день) в т.ч по техникам AIDA и PMHS
  • Взаимодействие и привлечение целевой аудитории
- подписки, отписки, лайки.- подбор рекламных площадок
  • Таргетированная реклама
  • В итоге вы получите качественное и экологичное продвижение Инстаграм профиля под ключ. Успешный и прибыльный канал продаж.
В качестве акции «Знакомство» на первый месяц продвижения скидка 50%.Все еще сомневаетесь? Пришло время действовать. Позвоните мне прямо сейчас или свяжитесь удобным для вас способом. 8922-713-22-19WatsApp/Viber/Telegram Инстаграм: @to.smmE-mail: [email protected]