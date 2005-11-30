svetlana27

Образование: средне-специальное
Общий стаж работы на сегодняшний день 18 лет 4 месяца.
С июня 1987года по февраль 2004 года работала в Приозерском филиале ГСО "РГС Северо-Запад" (страхование) сначала инспектором потом экономистом по планированию.
С апреля по декабрь 2004 года работала в Приозерском филиале ФГУП УФПС "Почта России"(почтовая связь) специалистом по маркетингу и рекламе.
С декабря 2004 года в декретном отпуске и по уходу за ребенком.
Смогу перевести любые тексты с/на английский,французский,немецкий,итальянский
Дома есть компьютер.
Опыт работы в программах Word,Exscel,Microsoft Office Publisher и InfoPath.
Набор любого текста быстро и качественно с распечаткой и без,сканирование.
Распечатка любых бланков,визиток,объявлений,рекламы.
Возможность выхода в Интернет.
Электронная почта.